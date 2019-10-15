المازمي: نتائـج الوصل لن تخدعنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد علي محمد المازمي إداري فريق نادي الشارقة، أن الفريق يواصل تدريباته اليومية بصورة عادية ضمن تحضيراته لمواجهة فريق نادي الوصل في الجولة الرابعة من بطولة دوري الخليج العربي يوم السبت المقبل على ملعب الفهود في زعبيل.

أوضح المازمي أن مواجهات الملك مع الإمبراطور تعتبر من أصعب المباريات بحكم قوة الفريقين وقال: الوصل تاريخ وفريق عريق ومهما كانت ظروفه يظل هو إمبراطور الملاعب ويضم كوكبة مميزة من اللاعبين ولن تخدعنا الظروف التي مر بها في المباريات السابقة لأننا نعرف الوصل جيداً حيث كنا في أفضل حالاتنا ولم نستطع الفوز عليه في الموسم الماضي والأهم من ذلك أن الفرق الكبيرة والجماهيرية تنهض وتستعيد توازنها بسرعة من واقع الإمكانات ووفرة اللاعبين.

وأضاف: فوق هذا وذاك تظل الحقيقة الثابتة أن مواجهات دوري الخليج العربي تختلف عن مباريات الكأس من كل النواحي بالنسبة لجميع الفرق من واقع المعطيات الخاصة بكل بطولة من حيث الدوافع والجاهزية ولن يرضى أحد بالخسارة في الدوري.

وعن استعدادات الشارقة قال: نحن نتدرب في ظل غياب 7 لاعبين من الدوليين بسبب الارتباط بالمنتخبات الوطنية وسوف ينضمون للتدريبات قبل المباراة بيومين ومن المنتظر أن يكون ثنائي منتخب جزر الرأس الأخضر ريان منديز وريكاردو جوميز قد وصلا أمس أما شوكوروف ينطبق عليه نفس حال لاعبي منتخبنا الوطني في الوصول إلى الدولة للانخراط في تدريبات الفريق مع بقية زملائهم بسبب المشاركة في التصفيات الآسيوية وبطبيعة الحال مطلوب من لاعبينا أن يكونوا في قمة التركيز والتعامل مع كل مباراة حسب ظروفها وثقتنا في كل اللاعبين كبيرة ولا تحدها حدود ولكن في النهاية تبقى الحظوظ في المباريات متساوية ونحن نبحث عن العودة من ملعب الوصل بنتيجة إيجابية. وأشار علي المازمي إلى أن مباريات الوصل والشارقة تتميز بالحضور الجماهيري الكبير وقال: نناشد جمهورنا بالحضور لدعم اللاعبين وتشجيعهم لأن الفريق في حاجة كبيرة للدعم المعنوي والجماهيري من المدرجات، جمهور الملك لا يحتاج إلى دعوة ثقتنا في جمهور نادي الشارقة كبيرة كما عودنا في المباريات السابقة.

وعن انفراد الفريق بالصدارة قال: الدوري ما زال في بداياته وتربع الشارقة على الصدارة من أول 3 جولات لا يشكل ضغوطاً على اللاعبين ولا يعني أن الفريق في وضع أفضل من بقية الفرق.