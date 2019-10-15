أليخاندرا و«ميسي» يفوزان بختام مونديال «أم الإمارات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الفارسة الإسبانية أليخاندرا كوتريز بيزا، بطلة للجولة الثامنة والختامية من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، حين قادت الجواد البلجيكي «ميسي» لفيدو أريبيانز بإشراف جي جيرناي، في السباق البالغة جائزته المالية 20 ألف يورو، والذي أقيم أمس الأول بمضمار تاربس في فرنسا، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

واجتذبت الجولة الختامية لمسافة 2300 متر، 8 من نخبة الفارسات والفرسان، الذين تنافسوا ببراعة على صهوات الخيول العربية الأصيلة، بحثاً عن اللقب، والتأهل إلى النهائيات بمضمار أبوظبي في بداية موسم السباقات 24 نوفمبر/‏تشرين الثاني من العام الحالي.

وحلت ثانية الفارسة الفرنسية كلارا شيرسي، على صهوة «فاكر دي لوب» لميشيل لورنت بإشراف المدرب أو تريجودت، فيما جاء ثالثاً الفارس الفرنسي جوليوم جودج جاي على صهوة «فوشيا دو فيالتييه» لجان بيير رينال بإشراف إليزابيث بيرنارد.

وعقب ختام الشوط قامت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» بتقديم جوائز الفوز إلى الفائزين بحضور مسؤولي مضمار تاربس.