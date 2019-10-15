شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لبطولة الاتحاد للمبارزة لفئتي العمومي والناشئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة الفائزين بالمراكز الأولي لبطولة الاتحاد للعمومي والناشئين للمبارزة بدبي باكورة بطولات الموسم الرياضي الجديد 2019-2020، وحضر مراسم التتويج خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة ومحمد غانم المنصوري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المالية بالاتحاد وسالم الكثيري المدير التنفيذي لشركة الألعاب بنادي بني ياس ومسؤولو لعبة المبارزة بالأندية والمراكز المشاركة بالبطولة وعدد من المهتمين برياضة المبارزة بالدولة وحشد كبير من محبي لعبة النبلاء بدبي وأسر اللاعبين واللاعبات المشاركات الذين استمتعوا بأداء ومهارات قوية من جميع المشاركين.

اختتمت البطولة التي استضافتها صالة مدرسة أسماء بنت النعمان الرياضية على مدار يومين، حيث خصص اليوم الختامي لمنافسات الرجال بواقع ست مسابقات في أسلحة المبارزة الثلاث: الايبيه «سيف المبارزة» والفلوريه «الشيش» بواقع ثلاث مسابقات لفئة العمومي ومثلها لفئة تحت 17 سنة.

وشارك في مسابقات اليوم الأخير للبطولة كثير من 140 لاعباً يمثلون أندية الدولة وهي نادي بني ياس ونادي الوحدة ونادي الشارقة وأكاديمية MKFA

بدبي ومركز العين للمبارزة كما شارك بالبطولة لاعبو نادي الكويت الكويتي الذي يشارك لأول مرة بالبطولات المحلية بالدولة تنفيذاً لقرارات اللجنة التنظيمية لمجلس التعاون الخليجي بمشاركة لاعبي دول المجلس بالبطولات المحلية بالدول الأعضاء، وشارك النادي الكويتي بعدد 5 لاعبين منهم 2 في الايبيه و2 في الفلوريه و1 في سلاح السابر، كما شارك بالبطولة أيضاً لاعبو المدرسة الإماراتية التابعون لوزارة التربية والتعليم.

وأسفرت نتائج المسابقات عن فوز لاعب نادي الشارقة محمد المازمي بالمركز الأول في مسابقة سلاح الايبيه للعمومي، وفي مسابقة سلاح الفلوريه تألق الفرنسي جورفان متنشون لاعب نادي بني ياس وحسم لقب المسابقة لصالحه، أما مسابقة سلاح السابر فقد فاز باللقب محمد الربعي من نادي الشارقة.

وفي مسابقات الفلوريه تحت 17 سنة، حقق عبدالله أهلي لاعب المدرسة الإماراتية المركز الأول وكأس البطولة، وفي مسابقات الايبيه تحت 17 سنة حقق عبدالله عبدالعال لاعب نادي بني ياس المركز الأول، وفي مسابقات السابر تحت 17 سنة حقق خالد مبارك لاعب الشارقة المركز الأول.

وفي ختام المنافسات، قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، وخالد المدفع الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة والحضور بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى والتقاط الصور التذكارية، وأكد رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة أن البطولة شهدت أداءً قوياً ومنافسات مثيرة من جميع المشاركين، ما يشير إلى البداية القوية للموسم الرياضي بالدولة ورغبة جميع اللاعبين في تقديم المزيد من المستويات العالية والتألق للظفر بالألقاب، الأمر الذي يصب دوماً في مصلحة المنتخبات الوطنية.

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى كل المشاركين وجميع الأندية ومراكز التدريب بالدولة التي تشارك بالبطولات المحلية، لقد استمتعنا بالفنيات العالية في المبارزة سواء من أبنائنا أو بناتنا المشاركون وهذا مصدر فخر لنا بأبنائنا نجوم لعبة المبارزة بالدولة وننتظر منهم المزيد».