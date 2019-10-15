شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتي يورتشيتش مدرباً للنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلن نادي النصر، أمس، عن تعاقده مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال الفترة المقبلة، خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي، الذي أقيل؛ بسبب سوء النتائج.

ويعد يورتشيتش من المدربين المعروفين في المنطقة، وسبق له التدريب في دوري الخليج العربي؛ عندما قاد بني ياس في الموسم الماضي.

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