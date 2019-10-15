نجاح باهر للبطولة العربية للمواي تاي في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أقامت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للمواي تاي التي اختتمت أمس الأول حفل تكريم للوفود المشاركة في البطولة، حيث كرم عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة المنظمة، الوفود وتم تبادل الدروع والهدايا التذكارية.

شمل تكريم اللجنة المنظمة والذي شهد حضور ياسر سالم نائب رئيس الاتحاد وطارق المهيري أمين عام الاتحاد العربي المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، الاحتفاء بنجوم البطولة العربية للمواي تاي التي احتضنتها الإمارات خلال الفترة من 9 - 14 أكتوبر الحالي، واختير لاعب منتخب الإمارات سمير نور الدين كأفضل لاعب في البطولة ونال المنتخب المغربي لقب أفضل فريق، ونال مدربه واسو لقب أفضل مدرب، كما حظيت لاعبة المغرب أميمة بلحرشة على لقب أفضل لاعبة، واستحق الحكم راشد آل علي درع أفضل حكم وفهد العبدولي مدير الأنشطة باتحاد الإمارات للمواي تاي كأفضل فني، واستحق لقب الفريق المثالي المنتخب اليمني ونال لقب أفضل لاعب صاعد لاعب منتخب الأردن طارق ناصر وأفضل (واي كرو) أمير إبراهيم من المنتخب العراقي.

وأشاد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي بالنتائج الايجابية التي حققتها البطولة التي ضمت 15 دولة عربية شقيقة احتضنتها أرض التسامح والسلام عاصمة الإمارات مدينة أبوظبي، وتعد البطولة ثمرة دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم تسخير كافة متطلبات النجاح والتميز لقطاع الشباب والرياضة ما ساعد على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية بنجاح وتميز والتي كانت محل إشادة الأصدقاء والأشقاء لتوفر الأمن والأمان ثم البنية التحتية الرياضية والمجتمعية والسياحية.

وقال: ساهم الأشقاء العرب في خروج البطولة الحالية بنجاح، كما خطط لها الاتحاد الذي يحتضن رئاسة ومقر الاتحاد العربي للمواي تاي، ما تطلب بذل كل الجهد في سبيل خروجها في ثوب أنيق يتناسب والمشاركة العربية القياسية، والتي تمثل مشاركة عربية ممتازة في عام التسامح الذي تحتفل به إمارات الخير والسلام، والتي جاءت واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسنج يستعد لاحتضان بطولة أمم كأس آسيا للمواي تاي لعام 2019 لأول مرة.