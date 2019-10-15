شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان تايلاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي

** مع كامل التقدير والاحترام لمنتخبي ماليزيا وإندونيسيا اللذين تم اجتيازهما في الجولتين الماضيتين، سوف تكون مباراة منتخب الإمارات مع نظيره التايلاندي اليوم هي أول اختبار حقيقي لقياس قوة «الأبيض» مرحلياً في تلك التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ولا أعتقد أن المنطق الذي يحكم هذا الرأي خافٍ على أحد، فمنتخب تايلاند أفضل منهما ومن فيتنام بكثير، فهو الذي استطاع في وقت سابق أن يحرج المنتخب على أرضه وخارجها في أكثر من مناسبة، ولذا سيكون الفوز عليه اليوم هدفاً بحد ذاته، وفي حال تحقيقه «بإذن الله» ستكون الأصداء في ثلاثة اتجاهات، كلها مهمة فأولاً: سيتم الانفراد بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، وثانياً: سيتم رد الاعتبار وتأكيد المكان والمكانة لكرة الإمارات، وثالثاً: أمام أنفسنا.. سنثق أكثر في صحة وسلامة ونجاح النهج الجديد للمنتخب في مرحلة مارفيك.

** منتخب تايلاند كشف عن ذاته المتطورة كروياً أمام «الأبيض» للمرة الأولى في أكتوبر 2004 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2006، ووقتها كانت الخسارة قاسية ومفاجئة بثلاثية نظيفة في بانكوك، لاسيما أن فوز الإمارات في مباراة الذهاب تحقق بهدف واحد فقط. صحيح أن المنتخب استطاع بعد ذلك أن يرد اعتباره في تصفيات كأس العالم الماضية بالتعادل ذهاباً في بانكوك 1-1 والفوز في الإمارات إياباً 3-1، إلا أن المحصلة تفيد بأنه منتخب لا يؤمن جانبه وأكبر دليل على ذلك أنه استطاع أن ينتزع التعادل 1-1 في آخر لقاء جمعنا به في نهائيات كأس آسيا الماضية التي أقيمت على أرض الدولة.

مرجعية التاريخ مهمة في هذه المناسبات، ليس فقط من باب التذكير والتأمل، وإنما وهو الأهم، من باب التحفيز والتدبر جيداً لمواجهة منافس يأخذ بأسباب التطور كروياً مثلما نأخذ بها، وعنده من مقومات التفوق ما يستوجب الاحترام والتقدير.

** لا أستهين أبداً بالفوزين اللذين تحققا على ماليزيا وإندونيسيا، فلولاهما ما كانت الصدارة الحالية ولا قوة الدفع ولا الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها «الأبيض» حالياً، لكنهما أصبحا عملياً ماضياً، وفي الوقت نفسه كانت فيهما لحظات مرفوضة لا نود تكرارها بالشوطين الأولين لكليهما، ونريد «باختصار» في المرحلة الحالية أن نضيف، وأن نبني، وأن ننطلق للأمام ولأعلى، من دون أن نصادف نتيجة ما، يكون معناها الردة أو الرجوع إلى الخلف.. ومع خالص دعواتنا بالتوفيق والفوز.

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