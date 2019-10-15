شكرا لقرائتكم خبر عن المزين يمنح لاعبى طنطا 24 ساعة راحة قبل الاستعداد لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا راحة للاعبين لمدة 24 ساعة قبل الاستعداد لمباراة سموحة وذلك لكسر حالة الملل للاعبين وتجنب الإجهاد . ويستضيف فريق طنطا نظيره سموحة السكندري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها على ملعب طنطا يوم 28 من الشهر الجاري . Advertisements ويحتل فريق طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 4 نقاط عقب الفوز على وادى دجلة والتعادل أمام حرس الحدود، والهزيمة من بيراميدز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المزين يمنح لاعبى طنطا 24 ساعة راحة قبل الاستعداد لسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.