شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك يتفوق على الأهلى "8 – 2" فى بطولات 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على تتويج فريق كرة اليد بالنادي بلقب بطولة أفريقيا للأندية على حساب مواطنه سبورتنج السكندري مساء الأحد بالرأس الأخضر.

وقال مرتضى، في مقطع فيديو بثه برنامج الزمالك اليوم: "نحن مجلس فاشل بالفعل، خاصةً أن لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد هو الثامن للزمالك هذا العام".

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واكد رئيس الزمالك إن فريقه يتفوق على الأهلي بنتيجة 8-2 في البطولات في 2019، خاصةً أن الأهلي لم يفز إلا ببطولتين فقط وهما الدوري المصري وكأس السوبر"

تابع: "فزنا هذا العام بالكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر في كرة القدم، دوري المحترفين وكأس السوبر وإفريقيا في كرة اليد، دوري السوبر لكرة السلة، البطولة العربية لتنس الطاولة "سيدات"، بخلاف عدة إنجازات في ألعاب القوى".