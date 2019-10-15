شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك: ودية بتسوانا بدون استفادة و كوكا لايستحق قيادة هجوم الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، أن المنتخب الوطني لم يستفيد من المباراة الودية أمام بتسوانا بسبب ضعف الفريق المنافس ، وكان لابد مواجهة فريق يمتلك عناصر قوية .

وأوضح فتحى مبروك خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن أحمد حسن كوكا لا يستحق لقيادة هجوم منتخب مصر بسبب عدم الكفاءة والظهور بشكل متواضع خلال مباراة اليوم وضياع كثير من الفرص السهلة للتسجيل.

وأشار فتحى مبروك إلى أنه لابد من تطوير أداء اللاعب محمد الننى خلال الفترة المقبلة و تواجد الدفعة الهجومية .

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وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرا فنيا خلفا للمكسيكى خافير أجيرى الذى تمت اقالته بعد أمم افريقيا 2019.