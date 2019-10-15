شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام أمريكا فى ختام كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه في الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكى فى إطار ختام مواجهاته ببطولة كأس العالم للكبار المقامة فى اليابان .

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق المفاجأة وتحقيق الفوز الثالث له فى البطولة على حساب نظيره الأمريكى، بعدما خسر من الأرجنتين 3/ 1 فى عاشر مواجهاته أمس الإثنين .

وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة هزيمة ثقيلة الأحد من تونس بنتيجة 3 / 1 فى تاسع مواجهاته بالبطولة، بعد أن خسر يوم الجمعة الماضى من اليابان بنتيجة 3 /2 فى ثامن جولات المونديال.

كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضًا من إيطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا فى سادس وسابع جولاته .

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وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لاستكمال مباريات البطولة .

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا وإيران قبل أن يتلقى 8 هزائم متتالية أمام البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس وأخيرًا الأرجنتين .

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن، وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.