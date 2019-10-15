شاهد "سوبر كورة" ترصد مطاردة جماهير منتخب الفراعنة لـ تريزيجيه عقب لقاء بتسوانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

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