شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: الفوز على بتسوانا يمنحنا دفعة معنوية فى بداية المشوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدي أحمد أيوب مدرب عام المنتخب الوطني، رضاه التام عن المستوي الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب امام بتسوانا في المباراة الودية التي اقيمت باستاد برج العرب وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.

وقال أيوب في تصريحات خاصة، إن الفوز كان ضروريا في ودية بتسوانا لاسيما وأنها الاختبار الاول للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري ، فضلا عن منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين لأول مرة مع المنتخب ، مشيدا بالتزام اللاعبين داخل المعسكر وكذلك بالواجبات والتعليمات الخاصة باللقاء الودي.

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تابع مدرب عام المنتخب، أن الجهاز الفني حقق العديد من المكاسب من ودية بتسوانا ابرزها عودة الثقة للاعبي المنتخب وإكساب اللاعبين الجدد خبرة المباريات الدولية وتجريب بعض الجمل التكتيكية التي يرغب الجهاز في تطبيقها الفترة المقبلة ووضح تفهم اللاعبين لها رغم قصر فترة المعسكر .

أضاف أن البداية جاءت جيدة للغاية مع المنتخب الوطني وان الفترة المقبلة ستشهد الأفضل مع زيادة الانسجام بين اللاعبين وعودة القوة الضاربة ممثلة في محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي مع إمكانية الاستعانة ببعض العناصر الجديدة من الدوري العام خاصة وان الجهاز الفني يتابع جميع الاندية ويختار بمبدأ العدل حتي يحصل كد لاعب مجتهد علي فرصة مع المنتخب .