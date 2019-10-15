عدلى القيعى: أطالب اتحاد الكرة بحسم موعد مباراة الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى على أنباء تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى، قائلًَا: "أنتظر رد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم الذى أعلن عدم وجود مباريات مؤجلة هذا الموسم".
وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أنه لا يوجد ما يمنع إقامة المباراة بسبب عدم تواجد الجمهور ما يسهل من مهمة الأمن لخوض المباراة.
وأكد القيعى أن تصريحات مسئولى الزمالك بالرغبة فى تأجيل المباراة تزيد من حالة الشحن بين الجمهورين، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة وضع ضوابط لمباريات الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وهي أن 3 أيام راحة للمباراة التي تقام داخل مصر، و4 أيام للمباراة التي تقام خارج مصر.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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