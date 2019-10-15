شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر لطارق حامد: "خد حقك بعيد عن السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي سيف زاهر، أنه يجب علي اللاعبين استخدام السوشيال ميديا في التعبير عن آرائهم خارج الملعب وليس لكتابة أمور تخص أنديتهم.

وكان طارق حامد لاعب الزمالك قد كتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":”انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبوننيّ..ولكن لقد طفح الكيل. ولن أصمت مرة أخرى”، ومن قبله محمود جنش حارس الزمالك قد كتب عبر صفحته "أؤكد أنني لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادي الزمالك حتى الآن ولا أعرف السبب، هل هو بسبب إصابتي؟ أو بسبب شيء آخر؟".

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وقال سيف زاهر، في تصريحات خلال برنامج ملاعب أون علي قناة "اون سبورت": "اتمنى أن بستخدم اللاعب السوشيال ميديا، للتعبير عن ارائه خارج الملعب وليس باي امور اخرى الخاصة بالملعب".. مضيفًا: "أى لاعب له حق يجب أن يحصل عليه بالطرق الشرعية، وليس عن طريق السوشيال ميديا، واستغلال شعبيتهم، لكي تضغط الجماهير على الإدارة".

وتابع: "أي لاعب من حقه أن يطلب تعديل عقده، ولكن هذا في الغرف المغلقة".