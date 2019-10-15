مدرب المنتخب: إهدار الفرص سببه استعجال اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث طارق مصطفى، مدرب منتخب مصر، عن إهدار لاعبي الفراعنة لعدد من الأهداف في مباراة بتسوانا الودية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قد يستقر على خوض ودية جديدة بالفترة المقبلة.

وفاز منتخب مصر على بتسوانا (1-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، استعدادا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية يوم 11 نوفمبر المقبل.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "استعجال اللاعبين في الملعب لإحراز الأهداف تسبب في إهدار الفرص، خاصةً أنهم يريدون إرضاء الجمهور بعد الإخفاق الماضي".

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وأضاف "90% من المنتخبات خاضت مباريات ودية وانتهت بالتعادل، ومن الوارد أن نخوض مباراة ودية أخرى في الفترة المقبلة، سنعقد اجتماعا الأسبوع القادم كجهاز فني للاستقرار على القرار الأخير".

وتابع: "أطلب من لاعبي الدوري المصري القتال وبذل أقصى ما لديهم للانضمام للمنتخب".

وانتقل للحديث عن حمدي فتحي صاحب الهدف قائلا: "لاعب جيد ويؤدي دور اللاعب مركز 8 بشكل مميز منذ أن كان لاعبا في انبي، يملك رؤية جيدة ويسدد بشكل جيد، ويجب أن يكون لديه طموح".

وأتم مدرب المنتخب قائلا: "محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول سينضم لمعسكر الفراعنة المقبل".