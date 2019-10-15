بالفيديو.. رونالدو يصل لرقم تاريخي أمام أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: حقق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، رقما تاريخيا خلال مواجهة أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020. وسجل رونالدو هدفا في خسارة منتخب بلاده أمام أوكرانيا بهدفين لهدف، ليصل بذلك إلى الهدف رقم 700 في مسيرته. وجاء هدف لاعب يوفنتوس في شباك أوكرانيا، ليصل إلى الهدف رقم 95 دوليًا ويقترب من تحطيم رقم الإيراني على دائي صاحب الـ 109 هدف.

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