بالمستندات.. النيابة العامة تحفظ قضية ممدوح عباس ضد نادي الزمالك

قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا والتي رفعها المدعو ممدوح عباس ضد نادي الزمالك بشأن فتح حسابات خاصة لتسيير أعمال القلعة البيضاء بعد أن قام بالحجز على أرصدة النادي الفترة السابقة في ظل حربه المستمرة على الزمالك . السابقة في ظل حربه المستمرة على الزمالك . وقد تم تحرير شهادة من النيابة العامة بتأكيد حفظ القضية وسداد الرسوم المقررة بخزينة المحكمة وانتهاء الملف برمته . Advertisements وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي قد قام بفتح حساب باسمه لتسيير أمور النادي المادية في ظل التزامه الأدبي بخدمة القلعة البيضاء مهما كانت تبعات ذلك . إدارة النادي قد قام بفتح حساب باسمه لتسيير أمور النادي المادية في ظل التزامه الأدبي بخدمة القلعة البيضاء مهما كانت تبعات ذلك . وعاد أمس إلى القاهرة المهندس هانى زاده عضو المجلس إلى القاهرة وكان في استقباله محمود خالد مدير الشؤون القانونية والمستشار محمود العسال محامي زاده وتوجه إلى منزله .

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