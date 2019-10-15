إنجلترا تسحق بلغاريا بسداسية في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب إنجلترا فوزاً قاسيًا على بلغاريا، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم بمدينة صوفيا البلغارية، في إطار مباريات المجموعةالأ,لى للتصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.
سجل سداسية المنتخب الإنجليزي كل من ماركوس راشفورد، وروس باركلي (هدفين)، رحيم سترلينج (هدفين)، وهاريكين.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إنجلترا إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن التشيك صاحبة الوصافة، ليقترب المنتخب الإنجليزي من حسم التأهل نهائيًا، مع تبقي جولتين فقط قبل النهاية في مباراتين سهلتين أمام كوسوفو والجبل الأسود
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