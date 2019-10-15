الجهات الامنية تطلب تأجيل مباراة الاهلي والزمالك

طلبت الجهات الامنية من اتحاد الكرة، تأجيل قمة الاهلي والزمالك التي ستقام السبت المقبل ببرج العرب. ستقام السبت المقبل ببرج العرب. وتحفظ الامن على اقامة المباراة يوم السبت، ومن المنتظر ان يعلن اتحاد الكرة تأجيلها رسميا خلال ساعات.

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