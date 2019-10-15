أوكرانيا تتأهل إلى يورو 2020 بفوز على البرتغال

تمكن منتخب أوكرانيا، من التأهل إلى نهائيات يورو 2020، بعد الفوز الثمين الذي حققه على ملعبه أولمبيسكي الوطني، على نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في إطار مبارايت المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم اوروبا.
سجل كل من رومان ياريمتشوك وأندري يارمولينكو هدفي أوكرانيا في الدقيقتين 6 و27، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 72.
وبحث المنتخب البرتغالي عن هدف التعادل، تجنبًا للهزيمة ومزاحمة أوكرانيا على الصدارة، ولكنهلم يتمكن خاصة مع سوء الحظ الذي لازمه في الدقائق الأخيرة بضياع كرة تصدى لها الحارس الأوكراني، وأخرى تكفلت العارة بإبعادها.
وبتلك النتيجة انضم منتخب أوكرانيا إلى المتأهلين لبطولة اليورو، بعد أن ارتفع رصيده إلى 19 نقطة، متصدراً المجموعة، بينما تجمد رصيد البرتغال عند 11 نقطة في المركز الثاني.
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