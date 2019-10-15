تركيا تخطف تعادل ثمين من فرنسا في تصفيات اليورو

خطف المنتخب التركي تعادل ثمين من نظيره الفرنسي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب فيرنسا، في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.
افتتح التسجيل البديل اوليفيه جيرو ،برأسية رائعة بعد ركنيةلعبها بإتقان أنطوان جريزمان، ليتقدم منتخب فرنسا في الدقيقة 76.
ولكن لم يتمكن المنتخب الفرنسي من الحفاظ على تقدمه طويلاً، فمن ضربة حرة غير مباشرة، يستغلكان أبهان تباطؤ دفاع فرنسا ليتمكن من إستغلال الكرة العرضية ليسجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 82.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد كلا المنتخبين إلى 19 نقطة، ليظل منتخب فرنسا متصدراً للمجموعة الثامنة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن المنتخب التركي، قبل جولتين من نهاية التصفيات.
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