في أول مباراة له.. تويتر يشهر البطاقة الحمراء في وجه حسام البدري

نجح المنتخب الوطني، في تحقيق الفوز علي نظيره البتسواني بهدف نظيف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، بأستاد برج العرب في إطار إستعدادات الفراعنة لخوض تصفيات الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون.

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وتصدر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، وذلك بعد تولي

المباراة الأولي له كمدير فني للمنتخب.

في البداية يقول يحيى اللوزي، إن:" حسام البدرى مش هينفع مع المنتخب هو عايز فرقة يدرب فيها كل يوم ويحفظها لكن شغل المعسكرات اللى كل فترة والحاجات دى مش بتاعته".

ويتفق معه في الرأي محمد مختار، قائلاً:" شوقي غريب وحسام

البدري، يعني ما شاء الله نبقى مجهزين نفسنا لأي جلطة مفاجئة في أي توقف دولي بعد كدة".

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ولفت حساب باسم" كابتن عامر"، أن :" افتكروا معايا كده الفترة إللي المنتخب الأول كان ماسكه شوقي غريب، والمنتخب الأوليمبي كان ماسكه حسام البدري، والأتنين فاشلوا، دلوقتي حسام البدري مع المنتخب الأول و شوقي غريب المنتخب الأوليمبي مستنين أيه !".

وأوضح حساب باسم" رفيق الحياة"، أن :" أنا مش عارف حسام البدري عامل أيه فى المنتخب".