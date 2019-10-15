أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي نادي المقاولون العرب، انضمام 3 لاعبين شباب أفارقة للمعايشة في صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس نادي المقاولون العرب إلى اتفاقه مع مسئولي نادي كانو سبورت، أحد أندية غينيا الاستوائية، والذي تقابل مع الأهلي مؤخرا بالبطولة الأفريقية، على معايشة اللاعبين المميزين من صغار السن في قلعة الذئاب وتسويقهم في إطار مشروعكبير بين المقاولون وأندية القارة الأفريقية.
وأوضح محسن صلاح، خلال حديث مع المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف على الكرة عبر قناته على يوتيوب، أن مصر تعد بالنسبة للفرق الأفارقة هي دائرة الضوء لتسويق هؤلاء اللاعبين لأقوى الدوريات.
وأردف أنه يتمنى عودة الفريق الأول للمشاركةفي البطولات الأفريقية، من جديد وأن اسم المقاولون يمتلك الشهرة الواسعة في أفريقيا، مشيدا بمسيرة الذئاب والجهاز الفني خلال الموسم الماضي ومطلع الموسم الجاري تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني والمهندس محمد عادل فتحي رمانة الميزان للكرة داخل النادي.
وأضاف رئيس نادي المقاولون العرب، على الاهتمام بمنظومة قطاع الناشئين وتصعيد اللاعبين للفريق الأول وتوفير نفقات كبيرة من عدم شراء اللاعبين، أن مثال محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني، من أبرز الامثلة في قلعة الذئاب خلال السنوات الماضية
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب: إنضمام 3 شباب أفارقة لفترة معايشة بالنادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.