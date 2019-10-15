المقاولون العرب: إنضمام 3 شباب أفارقة لفترة معايشة بالنادي

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي نادي المقاولون العرب، انضمام 3 لاعبين شباب أفارقة للمعايشة في صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس نادي المقاولون العرب إلى اتفاقه مع مسئولي نادي كانو سبورت، أحد أندية غينيا الاستوائية، والذي تقابل مع الأهلي مؤخرا بالبطولة الأفريقية، على معايشة اللاعبين المميزين من صغار السن في قلعة الذئاب وتسويقهم في إطار مشروع

كبير بين المقاولون وأندية القارة الأفريقية.

وأوضح محسن صلاح، خلال حديث مع المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف على الكرة عبر قناته على يوتيوب، أن مصر تعد بالنسبة للفرق الأفارقة هي دائرة الضوء لتسويق هؤلاء اللاعبين لأقوى الدوريات.

وأردف أنه يتمنى عودة الفريق الأول للمشاركة

في البطولات الأفريقية، من جديد وأن اسم المقاولون يمتلك الشهرة الواسعة في أفريقيا، مشيدا بمسيرة الذئاب والجهاز الفني خلال الموسم الماضي ومطلع الموسم الجاري تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني والمهندس محمد عادل فتحي رمانة الميزان للكرة داخل النادي.

وأضاف رئيس نادي المقاولون العرب، على الاهتمام بمنظومة قطاع الناشئين وتصعيد اللاعبين للفريق الأول وتوفير نفقات كبيرة من عدم شراء اللاعبين، أن مثال محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني، من أبرز الامثلة في قلعة الذئاب خلال السنوات الماضية