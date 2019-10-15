وزير الرياضة يهنئ منتخب السومو ببرونزية العالم والانجاز التاريخي .

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للسومو ومجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو بالانجاز التاريخي غير المسبوق بحصول منتخب السومو على المركز الثالث والميدالية البرونزية في الترتيب العام ببطولة العالم التي أقيمت باليابان وأثنى وزير الشباب والرياضة بمستوى المنتخب المصري للسومو خلال البطولة مشيداً بدور مجلس إدارة الاتحاد واعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخب. وحصل منتخبنا على المركز الثالث وجاء في المركز الأول والميدالية الذهبية منتخب اليابان بينما جاء في المركز الثاني منتخب روسيا والميدالية الفضية وشارك في البطولة ٣٢ دولة من أقوى دول العالم في اللعبة ، وضمت قائمة المنتخب كلا من رامي عبدالعاطي ، حسام فتحي ، عبدالرحمن عثمان ، إبراهيم عبداللطيف ، عبدالرحمن الصيفي ، أحمد دبشة . بينما جاء في المركز الثاني منتخب روسيا والميدالية الفضية وشارك في البطولة ٣٢ دولة من أقوى دول العالم في اللعبة ، وضمت قائمة المنتخب كلا من رامي عبدالعاطي ، حسام فتحي ، عبدالرحمن عثمان ، إبراهيم عبداللطيف ، عبدالرحمن الصيفي ، أحمد دبشة .

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