كريستيانو رونالدو يواصل أرقامه التاريخية

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، تسجيل أرقامه التاريخية، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوكرانيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وتمكن رونالدو من إحراز هدف البرتغال الوحيد أمام أوكرانيا، ليصل عدد أهدافه إلى 700 هدف في مسيرته، كما وصل إلى الهدف رقم 95 مع المنتخب البرتغالي.

وبذلك يقترب رونالدو من كسر الرقم القياسي للاعب منتخب إيران علي دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكافة منتخبات العالم، فبعد وصول رونالدو للهدف 95 أصبح سحتاج 14 هدفا فقط لتحطيم رقم النجم الإيراني.