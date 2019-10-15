وكيل راموس: لا نفكر في التجديد..لكن الصين بعيدة للغاية!

قال وكيل أعمال قلب دفاع ريال مدريد “سيرخيو راموس” إن التفكير في موضوع تجديد عقد موكله لا يشغل تفكيره بما أنه لا يشغل تفكير إدارة ريال مدريد نفسها.

ويرى ريني راموس – شقيق ووكيل أعمال سيرخيو راموس – صعوبة في انتقال اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب إسبانيا (168 مباراة دولية) إلى الدوري الصيني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح “إذا رأت إدارة ريال مدريد وسيرخيو بأنه من المناسب إنهاء مسيرته على ملعب سانتياجو برنابيو، فهذا ما سيحدث، وأعتقد أنها إرادة جميع الأطراف المعنية، أنا وسيرخيو نختلف كثيرًا في الآراء، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب فصل الجوانب العائلية عن الاحتراف”.

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وواصل حديثه “نحن لم نتحدث عن أمر التجديد أو الرحيل بعد، فقد يكون هناك جزء ثان من سلسلة وثائقي الأمازون الخاصة به، ولا النادي ولا نحن نفكر في الحديث عن تجديد العقد في الوقت الراهن، ولكن سيرخيو يعيش جيدًا في مدريد، والصين بعيدة للغاية”.

وانضم سيرخيو راموس لصفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2005، واستمر مع ذلك الحين مع الفريق، مسجلاً مشاركته في 427 مباراة بالدوري الإسباني بقميص النادي الملكي.

ويبدو أن اللاعب صاحب الـ 33 ينوي مواصلة تمثيل ريال مدريد لأكثر من 20 عامًا.