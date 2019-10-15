جناح ريال مدريد يُقاضي صحيفة كتالونية

هدد جناح ريال مدريد “لوكاس فاسكيز” إحدى الصحف الكتالونية برفع دعوى قضائية رسمية ضدها بعد نشرها لأخبار كاذبة – على حد قوله – تخص مصلحة الضرائب الإسبانية، مطالبًا بتقديم إعتذار رسمي قبل المضي قدمًا في الإجراءات القانونية.

وقال لوكاس فاسكيز عبر حسابه بموقع تويتر “نُشرت بعض الأخبار الكاذبة على صفحات إحدى الصحف الرياضية في برشلونة، أود أن أنكرها بشكل قاطع”.

وأوضح “لا توجد أي مشكلة بيني وبين مصلحة الضرائب الإسبانية بالطريقة التي تم وصفها في القصة المنشورة عني في الصحيفة الكتالونية، وسأقوم بتوكيل مستشار قانوني لرفع دعوى قضائية إذا لم يتم التراجع والإعتذار عما كُتب”.

ولم يذكر لوكاس فاسكيز اسم الصحيفة، إذا كانت سبورت أم موندو ديبورتيفو خلال حديثه عن هذه القضية.