الاتحاد المصري ينفي الخبر المُسرب عن قمة الأهلي والزمالك

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، تلقيه لأي خطاب رسمي من الجهات الأمنية يُفيد بتأجيل مباراة قمة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك، والمجدول لها يوم 19 أكتوبر الجاري.

وسُرب خبر أثناء المباراة الودية التي جمعت المنتخب المصري الأول بنظيره البتسواني، مساء الاثنين، على ملعب برج العرب، بأن الجهات الأمنية طالبت الاتحاد المصري لكرة القدم بالبحث عن تاريخ آخر لإقامة مباراة الأهلي والزمالك غير 19 أكتوبر، لعدم قدرة الأمن على تأمين المباراة لأسباب غير معلنة.

وأكد المدير التنفيذي الجديد للاتحاد المصري “وليد العطار” أنه لم يتلق أي خطابات من الأمن، وما تردد على بعض المواقع والسوشيال ميديا غير صحيح بالمرة.

وتتجه الآن أصابع الاتهام إلى رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” لكونه أول مَن طالب بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي تحدد لها أن تكون ضمن الجولة الرابعة من موسم 2020/2019.

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وتحدث مرتضى منصور حول هذا الأمر بشكل علني أثناء برنامج الزمالك اليوم في صباح اليوم التالي لقرار الكاف بإعادة مباراة الزمالك مع جينيراسون فوت في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور يوم 10 أكتوبر “لو انطبقت السماء على الأرض لن نلعب مباراة الأهلي قبل المواجهة الأفريقية”.