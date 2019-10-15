مانشستر يونايتد – ليفربول | محمد صلاح وأليسون في التشكيل الأساسي

أكد أطباء نادي ليفربول قدرة الثنائي محمد صلاح وأليسون بيكر على بدء مباراة كلاسيكو إنجلترا بين “مانشستر يونايتد وليفربول” والمقرر لها ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الأول “أولد ترافورد”.

وتغيب الحارس الدولي البرازيلي “أليسون بيكر” عن الملاعب خلال الشهرين الماضيين، منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال المباراة الافتتاحية للدوري أمام نوريتش سيتي يوم 9 أغسطس الماضي.

واستغل الحارس الإسباني “آدريان” – القادم بالمجان في الميركاتو الصيفي الماضي – فرصة غياب أليسون بيكر بتقديم مستوى متميز في معظم المباريات التي لعبها، ليثبت للمدير الفني الألماني يورجن كلوب أنه قادر على تحمل المسؤولية في أي وقت يطلب منه ذلك.

لكن يورجن كلوب لا ينوي مواصلة الاعتماد على آدريان بعدما تأكد من استعادة أليسون بيكر للياقته البدنية بشكل كامل خلال التدريبات في الأيام الماضية.

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وقالت صحيفة ليفربول إيكو “أليسون مُهيأ للظهور في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل، الفريق يريد تحقيق الفوز الـ 18 على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصلاح أيضًا من المنتظر أن يكون جاهزًا بعد تعافيه من إصابة الكاحل التي تعرض لها أمام ليستر سيتي في وقت سابق من الأسبوع الماضي”.

وخضع النجم المصري للفحص بعد تعرضه للعرقلة من لاعب ليستر سيتي “حمزة شودري” في نهاية المباراة التي فاز بها ليفربول 1/2 على ملعب آنفيلد روود في الدقيقة 95.

وسيعزز الثنائي البرازيلي فابينيو وروبرتو فيرمينو تحضيرات ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد لكن بدءًا من يوم الخميس بسبب انشغالهما مع راقصي السامبا في مباراتين وديتين أمام السنغال ونيجيريا، استضافتهما سنغافورة.

في حين حصل ساديو ماني على استراحة قصيرة بعد الظهور مع منتخب السنغال أمام البرازيل،. ومن المنتظر عودته إلى ميلوود للتدرب، والتغيب عن مباراة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر لها يوم الجمعة.