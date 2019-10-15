تركيا تفرض التعادل مع فرنسا وتتمسك بالصدارة

تعادل منتخب فرنسا مع ضيفه تركيا بهدف لكل منهما، اليوم الإثنين، على ملعب دو فرانس في مباراة مثيرة ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة ليورو 2020.



لعب البدلاء دور البطولة حيث تقدم أوليفيه جيرو للديوك في الدقيقة 76، وتعادل للأتراك كان آيهان بالدقيقة 82 بعد مشاركة اللاعبين في الشوط الثاني.



انتزع الأتراك نقطة ثمينة أبقتهم في الصدارة برصيد 19 نقطة، ليتفوقوا بفارق المواجهات المباشرة عن المنتخب الفرنسي صاحب الرصيد نفسه، الذي فرط في نقطتين ثمينتين وفرصة حسم تأهله رسميا للنهائيات.



فرط أبطال العالم في حسم المباراة لصالحهم في الشوط الأول، حيث أضاعوا العديد من الفرص، وتألق حارس المرمى التركي ميرت جونوك.



أهدر أنطوان جريزمان وموسى سيسوكو فرصة مزدوجة تصدى لها جونوك ببراعة، كما سدد كومان فوق العارضة ووسام بن يدر في الشباك من الخارج.



كما سدد جريزمان كرة ماكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن، كما سدد سيسوكو برعونة في أحضان الحارس.



في المقابل بقى ستيف مانداندا حارس مرمى فرنسا بمثابة ضيف شرف على مدار 60 دقيقة كاملة، عندما أضاع بوراك يلماظ انفرادا مؤكدا بعد تمريرة من هاكان كالانوجلو الذي شارك بديلا في الشوط الثاني.



أما المحاولات الفرنسية فقد افتقدت الدقة في الشوط الثاني بل كانت مجرد تسديدات عشوائية لبافارد ولوكاس هرنانديز وتوليسو، بينما ارتقى فاران لركلة ركنية برأسه ذهبت بجوار القائم الأيسر.



تحرك ديديه ديشامب لتنشيط هجومه فأشرك أوليفيه جيرو مكان بن يدر، ولم يمر سوى 4 دقائق ليكافئ جيرو مدربه عندما ارتقى لركلة ركنية لعبها جريزمان، وقابلها مهاجم تشيلسي برأسه في الشباك.



أجرى ديشامب تبديله الثاني بإشراك توماس ليمار مكان بليز ماتويدي الحلقة الأضعف في كتيبة الديوك.



إلا أن الرد التركي جاء سريعا للغاية، حيث لعب كالانوجلو كرة عرضية، قابلها كان آيهان برأسه في الشباك مسجلا التعادل بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني.



أخرج مدرب الديوك كينجسلي كومان، ودفع بجوناثان إيكوني الذي سدد كرة صاروخية أبعدها الحارس التركي ميرت جونوك ببراعة.

المصدر: موقع كورة