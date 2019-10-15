تعملقت أوكرانيا أمام وصيفتها وضيفتها البرتغال مؤكدة جدارتها بالعبور إلى يورو 2020 بالفوز عليها في مواجهة القمة بينهما (2-1) الإثنين لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات.



في العاصمة الأوكرانية كييف، استهل أبناء المدرب والنجم الشهير أندري شيفشينكو المواجهة بشكل مثالي عندما أنهوا الشوط الأول متقدمين بهدفين حملا توقيع رومان ياريمشوك (6) وأندري يارمولينكو (27).



غير أنّ البرتغال نجحت في تذليل الفارق في الشوط الثاني بفضل نجمها الأول وقائدها كريستيانو رونالدو (72 من ركلة جزاء)، ليبصم على هدفه الـ 700 في مسيرته.



وضمنت أوكرانيا بطاقة عبورها إلى العرس الأوروبي بعد أن بلغت نقطتها الـ 19، تاركة حرب الوصافة ملتهبة قبل آخر جولتين عن نهاية التصفيات بين البرتغال الثانية بـ 11 نقطة وصريبا ثالثة الترتيب بـ 10 نقاط والفائزة على أرض ليتوانيا (الأخيرة بنقطة) بنتيجة 2-1، في حين بقيت لوكسمبورغ رابعة بـ 4 نقاط.

المصدر: بي ان سبورت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تهزم البرتغال وتحسم التأهل في يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.