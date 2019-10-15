انجلترا تسحق بلغاريا وتدنو من النهائيات في تصفيات يورو 2020

سحقت انجلترا مضيفتها بلغاريا بسداسية نظيفة الاثنين في صوفيا ضمن منافسات المجموعة الاولى من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس اوروبا 2020.



وباتت انجلترا في حاجة الى نقطة واحدة من مواجهتها لمونتينيغرو الشهر المقبل على ملعب ويمبلي في لندن لبلوغ النهائيات علما بانها تستضيف الدورين نصف النهائي والنهائي من البطولة القارية صيف عام 2020.



ونجحت انجلترا في استعادة توازنها بعد عرضها المخيب امام تشيكيا وخسارتها امام الاخيرة 1-2 الجمعة الماضي.



ورفعت انجلترا رصيدها الى 15 نقطة في صدارة المجموعة متقدمة بفارق 3 نقاط عن تشيكيا و4 نقاط عن كوسوفو الفائزة على مونتينيغرو 2-صفر في هذه الجولة وذلك قبل نهاية التصفيات بجولتين.



وضرب المنتخب الانجليزي مبكرا، عندما وصلت الكرة على الجهة اليسرى الى ماركوس راشفورد فراوغ جورجي باشوف بحركة فنية رائعة وتوغل داخل المنطقة قبل ان يطلق كرة قوية عانقت شباك الحارس البلغاري بلامن ايلييف (7).



وكاد المنتخب البلغاري يدرك التعادل عندما سدد ايفلين بوبوف كرة زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الانكليزي جوردان بيكفورد (10).



وبعد لعبة مشتركة رائعة بين رحيم ستيرلينغ وهاري كاين مرر الاول كرة عرضية امام باب المرمى باتجاه روس باركلي فتابعها الاخير من مسافة قريبة داخل الشباك (20).



وتوقفت المباراة حوالي ثلاث دقائق في الدقيقة 27 عندما بدأت تسمع هتافات عنصرية تجاه بعض لاعبي انكلترا، وشوهد كاين يتشاور مع الحكم قبل ان يوجه المذيع في الملعب نداء الى جمهور بلغاريا بالتوقف عن اطلاق الهتافات العنصرية.



وكان الاتحاد الاوروبي أصدر بروتوكولا من ثلاث خطوات تجاه الهتافات العنصرية في الملاعب الاوروبية تبدأ بطلب الحكم من مذيع المباراة مناشدة الجماهير بوقف الهتافات العنصرية، واذا استمر الامر يطلب الحكم من اللاعبين مغادرة الملعب الى غرف الملابس لفترة معينة على ان يقوم المذيع بمناشدة الجمهور مرة جديدة واذا استمرت الامور على حالها يعلن الحكم ايقاف المباراة نهائيا.



وبعد معاودة المباراة مباشرة سجل منتخب الاسود الثلاثة الهدف الثالث بعد لعبة رائعة اخرى وصلت فيها الكرة الى كاين الذي مررها عرضية داخل المنطقة تطاول لها باركلي برأسه واودعها الشباك (32).



ووصلت الكرة الى راشفورد داخل المنطقة فاستدار على نفسه متخطيا احد مدافعي بلغاريا لكنه سدد الكرة عاليا (40).



وفي الوقت بدل الضائع اضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الرابع بعد تمريرة حاسمة من كاين فتابعها داخل الشباك من امام باب المرمى.



وشوهد قائد بلغاريا ايفلين بوبوف يصعد الى المدرجات بعد نهاية الشوط الاول للتحدث الى الجماهير طالبا منهم التوقف عن اطلاق الهتافات باتجاه لاعبي انكلترا ذوي البشرات الداكنة.



واستمرت افضلية الانكليز في الشوط الثاني واضاع له راشفورد وستيرلينغ وكاين فرصا سهلة لمضاعفة غلة الاسود الثلاثة قبل ان يسجل سترلينغ الهدف الخامس بعد تمريرة ماكرة من كاين (69).



واختتم كاين مهرجان الاهداف عندما راوغ مدافعا وانفرد بالحارس ليسدد بيسراه داخل الشباك (85).



المصدر: فرانس برس