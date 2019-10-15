رياضة | تهنئة الوزير تحرج رئيس الزمالك.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهنئة الوزير تحرج رئيس الزمالك.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الأهلي.

وكان قد استطاع فريق كرة اليد بنادي الزمالك أن يتوج ببطولة إفريقيا بالأمس بعد فوزه على سبورتينج.

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وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور مذاع على قناة "الحدث اليوم": "أشكر وزير الشباب والرياضية وعمرو الجنايني على عدم تهئنة الزمالك ببطولة إفريقيا لليد، إنهما خائفان من استياء الأهلي".

لكن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد خرج أمس، بتهنئة نادي الزمالك، وفريق اليد، عقب إنجاز الفريق بتحقيق بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، والتي أقيمت بالرأس الأخضر.

ولم ترد وزارة الشباب والرياضة علي إدعاءات مرتضي منصور .