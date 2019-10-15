رياضة | مرتضي منصور يهاجم وزير الرياضة.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يهاجم وزير الرياضة.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك رسالة ساخرة لكل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الأهلي.

واستطاع فريق كرة اليد بنادي الزمالك أن يتوج ببطولة إفريقيا بالأمس بعد فوزه على سبورتينج.

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو مصور مذاع على قناة "الحدث اليوم": "أشكر وزير الشباب والرياضية وعمرو الجنايني على عدم تهئنة الزمالك ببطولة إفريقيا لليد، إنهما خائفان من استياء الأهلي".

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وهاجم الصحف قائلاً: "الجرائد تفرد صفحات لمحمود الخطيب رئيس الأهلي، هل الزمالك من إسرائيل يا إعلام يا حاقد؟، أين خبر فوز الزمالك ببطولة إفريقيا لكرة اليد؟".

وأكمل منصور: "طارق حامد لعب مع منتخب مصر، عقده 10 ملايين جنيه وسيكون متواجدا غدًا في الزمالك".

وأنهي رئيس الزمالك تصريحاته: "يقال علينا إننا فاشلون، حققنا هذا الموسم السوبر المصري السعودي والكونفدرالية وكأس مصر، وبطولة اليد الدوري وإفريقيا، بطولة الدوري لكرة السلة، فعلًا مجلس فاشل".