رياضة | رونالدو يلاحق خمسة أساطير بعد هدفه الــ700

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يلاحق خمسة أساطير بعد هدفه الــ700 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل إنجاز شخصي جديد يضاف لتاريخ إنجازاته التي طالما يحققها على المستوى المحلي والدولي بعد أن سجل هدف منتخب بلاده في مرمى أوكرانيا في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 .

ووصل الدون بهدفه إلى الرقم 700 خلال مسيرته التي شارك فيها بقمصان أربعة أندية بواقع 450 هدفاً مع ريال مدريد و 118 هدفاً مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و 32 هدفاً مع مانشستر يونايتد و5 أهداف مع فريق نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي .

وحمل هدف اليوم للدون رقم 95 مع المنتخب البرتغالي حيث كان الهدف الأول له في شهر أكتوبر من العام 2002 بقميص سبورتينج لشبونة وكان في مرمى فريق نادي موريرنسي ليتمكن من تسجيل هدفه الــ700 ويصل إلى 153 فريق مختلف تمكن من زيارة شباكهم منهم54 هاتريك .

وأصبح رونالدو سادس لاعب يحقق إنجاز الوصول لــ700 هدف بعد التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان والبرازيلي روماريو ومواطنه بيليه والمجري فيرينتس بوشكاش والأسطورة الألمانية جيرد مولر ليسطر إسمه بحروف من نور في قائمة ذهبية سيخلدها التاريخ طويلاً .

ويتصدر بيكان قائمة أكثر اللاعبين تسجيل للأهداف في التاريخ جاءت خلال الفترة من 1931 حتى 1955 نجح خلالهم في تسجيل 805 هدف في 530 مباراة ليتفوق على روماريو صاحب ال772 هدف ومواطنه بيليه الجوهرة السمراء الذي سجل 767 هدف .

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وجاءت قائمة الهدافيين التاريخيين على النحو التالي :-

1- جوزيف بيكان - 805 هدفا.

2- روماريو - 772 هدفا.

3- بيليه - 767 هدفا.

4- فيرينتس بوشكاش - 746 هدفا.

5- جيرد مولر - 735 هدفا.

6- كريستيانو رونالدو - 700 هدفا.

7- ليونيل ميسي - 672 هدفا.