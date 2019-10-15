رياضة | تعرّف على حكام مباراة غزل شبين ووطني شبين بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على حكام مباراة غزل شبين ووطني شبين بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل شبين، مباراة في الثانية من عصر اليوم الثلاثاء، على ملعبه، أمام فريق وطني شبين أحد أندية دوري القسم الرابع، وذلك بالدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يحكم المباراة الحكم محمود منصور، ويعاونه محمد الحاج، ومحمد زيد.

وكان عدد من أندية المنوفية، قد أعلن مؤخراً مقاطعة المشاركة في مباريات كأس مصر، إعتراضاً منهم على قرار إتحاد الكرة بهبوط 5 أندية من القسم الثاني، و5 أندية من القسم الثالث في الموسم القادم.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الثلاثاء على النحو التالي :

1- جمهورية بدراو × الهلال أسوان

2- كيما اسوان × مركز شباب إدفو

3- الاقصر × مركز شباب الرضوانية

4- المدينة المنورة × مركز شباب السلام بإسنا

5- قفط × مركز شباب عمال قنا

6- قنا × قوس

7- عاملين غارب × رأس غارب

8- أهلي المنشأة × الطليحات

9- مركز شباب سوهاج × الرحلات بسوهاج

10- مركز شباب البلينا × مكة المكرمة

11- شبان المراغة × أخميم

12- أبو تيج × شبان مسلمين أسيوط

13- أسمنت اسيوط × البداري

14- الهنداو × شبان مسلمين الخارجة

15- مركز شباب الخارجة × القوصية

16- مركز شباب ناصر ملوي × مركز شباب العدوة

17- ناصر الفكرية × بني مزار

18- مركز شباب القيس × مركز شباب نجوع مازن

19- مركز شباب ناصر بني سويف × مركز شباب ببا

20- الواسطى × مركز شباب سمسطا

21- مطرطارس × شباب ناصر الفيوم

22- مركز شباب سنورس × مركز شباب الفيوم

23- مركز شباب إطسا × نادي الفيوم

24- مركز شباب ابشواي × مركز شباب طامية

25- حلوان العام × مركز شباب ابو السعود

26- السكة الحديد × الظاهر

27- الغابة × توشكى

28- مصر للتأمين × اسكو

29- المرج × الطائرات

30- الماظة × الجزيرة

31- الشمس × هليوبليس

32- القومي × التربية والتعليم

33- الاتصالات × مركز شباب الاميرية

34- المصري القاهري × المعادي واليخت

35- مركز شباب البدراشين × البطل الاوليمبي

26- جينيس × مركز شباب امبابة

27- مركز شباب الصف × كسكادا

28- 6 أكتوبر × مركز شباب وراق العرب

29- الدخان × الصيد

30- مركز شباب ابو النمرس × جولدي

31- البلاستيك × المؤسسة

32- بهتيم × الغارب بشبين القناطر

33- مركز شباب بطا × طوخ

34- العبور بالقليوبية × بنها

35- عثماثون × مركز شباب زفتي

36- سمنود × صيد المحلة

37- كفر الشيخ × سيدي غازي

38- بلطيم × مركز شباب قلين

39- مطوبس × اتحاد بسيون

40- الحامول × الزعفران

41- شباس الشهداء × سيدي سالم

42- غزل شبين ×وطني شبين

43- سرس الليان ×مركز شباب قويسنا

44- مركز شباب تلا ×ميت خاقان

45- شربين ×مركز شباب الخيارية

46- عمال المنصورة × مركز شباب السنبلاوين

47- شبان بدواي × مركز شباب ميت غمر

48- السنبلاوين × دقادوس

49- مركز شباب منية سمنود × مياة الدقهلية

50- مركز شباب الأمير × شيكو

51- اتحاد نبروة × ميجا سبورت

52- بني عبيد × اتحاد المنزلة

53- كهرباء طلخا × بلقاس

54- رأس البر × كفر سعد

55- مركز شباب ميت الخولي × غزل دمياط

56- مركز شباب أبو حماد × مركز شباب بروسيا مصر

57- فاقوس × مركز شباب فاقوس

58- أبو كبير × نادي الرواد بالعاشر

59- الشرقية × بلبيس

60- بورفؤاد × الرباط والانوار

61 - ديرب نجم × غزل بورسعيد

62- منشية الشهداء × مركز شباب التل الكبير

63- بلدية الإسماعيلية × القنطرة غرب

64- كهرباء الإسماعيلية × مركز شباب أبو شحاته

65- بورتو × نادي التجارة الرياضي

66- غزل السويس × سماد السويس

67- مركز شباب أبو صوير × النوبة

68- أكتوبر ببئر العبد × مركز شباب أبو زنيمة

69- أبي صقل × الخربة

70- غزل كفر الدوار × مركز شباب أبو المطامير

71- مركز شباب كوم حماده × نادي بدر

72- مياه البحيرة × رشيد

73- مركز شباب حوش عيسى × كوم حماده

74- مركز شباب كفر بولين × مركز شباب إيتاي البارود

75- مركز شباب القباري × طلائع الإسطول

76- مركز شباب المعمورة ×أصحاب الجياد

77- بترول الإسكندرية ×نجوم المتراس

78- سبورتنج × شباب النيل

79- نهضة العامرية × مركز شباب النصر

80- مركز شباب الحمام × القاسمي

81- مركز شباب العبور × دلفي

82- الهلال بالضبعة × الجزيرة

83- الحرية بمطروح × المطرية

84- مركز شباب برج العرب × إم في بي

85- الترام × المجد

86- المطرية مركز شباب الروضة

