رياضة | بالمستندات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حفظ قضية ممدوح عباس ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حفظ قضية ممدوح عباس ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا والتي رفعها المهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وكان رئيس الزمالك الأسبق قد قام برفع دعوي قضائية ضد النادي، بشأن فتح حسابات خاصة لتسيير أعمال القلعة البيضاء بعد أن قام بالحجز على أرصدة النادي الفترة السابقة في ظل حربه المستمرة على الزمالك .

Advertisements

وقد تم تحرير شهادة من النيابة العامة بتأكيد حفظ القضية وسداد الرسوم المقررة بخزينة المحكمة وانتهاء الملف برمته .

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك قد قام بفتح حساب باسمه لتسيير أمور النادي المادية في ظل التزامه الأدبي بخدمة القلعة البيضاء مهما كانت تبعات ذلك .

فيما عاد أمس إلى القاهرة المهندس هانى زاده عضو المجلس إلى القاهرة وكان في استقباله محمود خالد مدير الشؤون القانونية والمستشار محمود العسال محامي زاده وتوجه إلى منزله .