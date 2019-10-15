رياضة | عاجل.. الاتحاد المصري يوضح " للفجر الرياضي " حقيقة تأجيل مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاتحاد المصري يوضح " للفجر الرياضي " حقيقة تأجيل مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتشرت بعض الأنباء اليوم الاثنين عقب نهاية مباراة المنتخب المصري ونظيره البوتسواني والتي تغلب فيها الفراعنة بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الفيفا الدولية الودية التي تقام خلال فترة التوقف الدولي تفيد بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الأحد المقبل .

وفي تصريحات صحفية أدلى بها أحد أعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري لكرة القدم للفجر الرياضي أكد أن الإتحاد لم يتلق حتى الآن أي خطابات من الأمن تفيد بطلب تأجيل المباراة والتي كان مقرراً لها الاسبوع القادم لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري .

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وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن إسمه أنه فوجئ بإنتشار الأخبار التي تفيد بتأجيل لقاء القمة لأجل غير مسمى عبر بعض وسائل الإعلام بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ، تويتر " لكن الإتحاد لم تصله أي خطابات من الامن بهذا الشأن مؤكداً أنه حتى كتابة تلك السطور المباراة سوف تلعب في الموقع المخصص لها .

وإختتم تصريحاته بإنه يتعامل وفق بعض الخطابات الرسمية المنصوص عليها والتي لم تتضمن حتى الآن تأجيل مباراة القمة وسيتم التنسيق مع الجهات الأمنية خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل معرفة ملعب المباراة بالإضافة إلى عدد الحضور الجمهوري المقرر حضوره .

يذكر أن الاهلي يحتل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد تسعة نقاط جمعها بالفوز في الثلاثة جولات الاولى من البطولة " بالعلامة الكاملة " فيما يحتل نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد سبعة نقاط جمعها بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة .