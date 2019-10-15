رياضة | كم هدف يحتاجه ميسي للوصول إلى أهداف رونالدو الـ 700؟

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نجح نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو في أن يسجل هدف في مباراة منتخب بلاده أمام أوكرانيا، ليصل إلى الهدف رقم 700 في مسيرته مع الأندية المختلفة ومع منتخب البرتغال في المباريات الرسمية فقط، ويصبح سادس لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق هذا الإنجاز.

ولكن هل تسألت كم هدف يحتاج ليونيل ميسي للوصول إلى عدد أهداف رونالدو ال700؟

الدولي الأرجنتيني ونجم برشلونة قد سجل حتى الآن 668 هدفا، في 823 مباراة في مسيرته مع كرة القدم، أي أن ميسي يحتاج فقط إلى 32 هدف من أجل الوصول إلى هدفه رقم 700 في المباريات الرسمية.

رونالدو إحتاج إلى 973 مباراة من أجل ان يسجل هدفه رقم 700 مع كرة القدم، أي أنه قد لعب نحو 140 مباراة أكثر من ليونيل ميسي والذي خاض حتى الآن 823 مباراة، فهل ينجح ميسي في أن يصل إلى الهدف رقم 700 قبل وصوله إلى المباراة رقم 973 ويحطم رقم كريستيانو رونالدو؟

الجدير بالذكر، أن رونالدو قد أصبح اللاعب السادس في تاريخ كرة القدم الذي يحقق هذا الإنجاز، حيث سبقه 5 أشخص آخرين في تحقيق ذلك، وهم:

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1- جوزيف (805 هدف - 530 لقاء)

2- روماريو (772 هدف - 993 لقاء)

3- بيليه (767 هدف - 831 لقاء)

4- بوشكاش (746 هدف - 754 لقاء)

5- جيرد مولر (735 هدف - 793 لقاء)

