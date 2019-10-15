الامارات | مزيان يبتعد عن العين «أسبوعين»

شكرا لقرائتكم خبر عن مزيان يبتعد عن العين «أسبوعين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي العين لكرة القدم عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب الجزائري، عبدالرحمن مزيان، لتنظيف غضروف الركبة، وحاجته للتأهيل لمدة أسبوعين قبل العودة إلى الملاعب، وهو ما يعني غيابه بصورة رسمية عن مواجهات «الزعيم» أمام حتا في الجولة الرابعة والفجيرة في الخامسة، ومواجهة القمة أمام الجزيرة في الجولة السادسة.

وقال طبيب فريق العين، الكرواتي جوريكا راكيتش، الذي أشرف على العملية الجراحية في حديثه للموقع الرسمي: «اللاعب الجزائري أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح من أجل تنظيف غضروف الركبة، ومن المقرر أن يعود لتدريبات الفريق الجماعية بعد أسبوعين من الآن».

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وكان مزيان، الذي انتقل إلى صفوف العين منتصف شهر يونيو الماضي قادماً من فريق اتحاد العاصمة الجزائري في صفقة انتقال حر لم يكمل مباراة الفريق أمام الوصل في الجولة الثانية، وغادر أرضية الملعب قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء بسبب الإصابة، في حين خضع لاحقاً للفحوص الطبية التي أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة.

واستأنف «الزعيم»، أول من أمس، تحضيراته على استاد خليفة بن زايد في غياب لاعبيه الدوليين المنضمين لقائمة المنتخب الوطني، وذلك في إطار استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام فريق حتا، والمقررة مساء الجمعة ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وهي المباراة التي ستشهد الظهور الأول للاعب البرازيلي كايو كانيدو مع الفريق في الدوري.

ويحتل فريق العين المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة برصيد ست نقاط من فوزه على اتحاد كلباء والوصل على التوالي، بينما كان قد خسر في الجولة الثالثة في مواجهة مستضيفه فريق الشارقة، ويأمل «الزعيم» في تحقيق الفوز على «الإعصار» من أجل العودة سريعاً لطريق الانتصارات، ومواصلة الضغط على الشارقة المتصدر.