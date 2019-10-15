الامارات | «العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد أبطال الجوجيتسو من أبناء الدولة ومختلف دول العالم للمشاركة في النسخة السادسة من بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي تنطلق منافساتها الجمعة المقبل في استاد خليفة بن زايد بنادي العين الرياضي الثقافي. وتستضيف البطولة منافسات فئات الأساتذة (فوق 30 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، والناشئين (فوق 16 عاماً) من مختلف فئات الأوزان والأحزمة.
وتم إغلاق باب التسجيل للبطولة في 10 الجاري، وسط إقبال واسع على المشاركة، حيث استقطبت البطولة مشاركات عالمية من 45 دولة، وتعد البطولة إحدى المحطات المهمة ضمن أجندة اتحاد الجوجيتسو للموسم الرياضي الجاري، كون نقاطها تضاف إلى التصنيف العام للاعبين وفق النظام المعتمد.
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