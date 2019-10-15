الامارات | الأبيض يطلب أول فوز في بانكوك منذ 1993

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يطلب أول فوز في بانكوك منذ 1993 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني مواجهة صعبة أمام المنافس الأبرز في المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عندما يلتقي مع تايلاند، اليوم، في العاصمة التايلاندية بانكوك، إذ سيجد «الأبيض» نفسه أمام عقدة حقيقية، وهي عدم الفوز على «أفيال الحرب» في عقر داره منذ 1993.

وحقق «الأبيض» الفوز مرة واحدة على تايلاند في بانكوك، في تصفيات كأس العالم أميركا 1994، عندما فازت الإمارات 1-صفر في أبريل 1993، والمفارقة أنها كانت أول مباراة تجمع الفريقين في بانكوك، بينما بات بعدها المنتخب التايلاندي متفوقاً في معظم المواجهات التي يخوضها على أرضه، إذ فاز في تصفيات مونديال ألمانيا 2006 بنتيجة 3-صفر، في أكتوبر 2004، بينما حسم التعادل مباراة الفريقين في تصفيات مونديال روسيا 2018 بهدف لكل فريق في يونيو 2017.

في المقابل، كانت آخر مواجهة بين المنتخبين في كأس آسيا 2019 التي استضافتها الإمارات، وشهدت تعادل المنتخبين أيضاً بهدف لكل فريق، بعدما تقدم علي مبخوت لـ«الأبيض»، بينما أحرز ثايتفان بوانغشان هدف التعادل في ختام دور المجموعات.

ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز «حتى يحقق العلامة الكاملة تسع نقاط، ويقترب من التأهل إلى المرحلة الثانية، خصوصاً أن تايلاند يعد المنافس الأقوى في المجموعة السابعة، ولديه في رصيده أربع نقاط من مباراتين، بعد تعادله مع فيتنام من دون أهداف، وفوزه خارج أرضه على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين».

ولم تحدث تغييرات كبيرة في قائمة منتخب تايلاند، مقارنة بالتشكيلة التي خاضت منافسات كأس آسيا 2019، والتي ودع منافساتها من دور الـ16 بالخسارة أمام الصين بهدفين مقابل هدف، إذ ستكون أبرز التغييرات الاستغناء عن المدرب الصربي ميلوفان راجيفاتش، والتعاقد مع المدرب الياباني أكيرا نيشينو، الذي قاد منتخب اليابان في كأس العالم 2018 وتأهل إلى دور الـ16 قبل أن يخسر أمام بلجيكا بهدفين دون رد.

وتضم قائمة «أفيال الحرب» الأسماء نفسها التي خاضت كأس آسيا في الإمارات، وأبرزها حارس مرمى المولود في بلجيكا كاوين ثامساتشانان، إذ يلعب في صفوف فريق أود هيفرلي لوفن البلجيكي، وهو قائد المنتخب التايلاندي، ويعد من اللاعبين البارزين، لما يتميز به اللاعب من خبرات عالية وإمكانات فنية مميزة، خصوصاً أنه خاض 70 مباراة دولية.

أما أبرز العناصر التي يعول عليها المدرب الياباني أكيرا، فهي عودة أبرز وأهم نجوم الفريق واللاعب الأكثر شهرة في تايلاند حالياً وهو تيراسيل دانجدا (30 عاماً)، الذي سبق له اللعب في فريق ألميريا الإسباني السابق، وسانفريس هيروشيما الحالي، إذ شارك في 94 مباراة دولية مع «أفيال الحرب»، وسجل 42 هدفاً، إذ غاب عن المباريات الماضية بداعي الإصابة، بينما شارك في المباراة الودية التي خاضها المنتخب التايلاندي أمام الكونغو، وأحرز تيراسيل هدفاً.

آخر 3 مباريات رسمية جمعت المنتخبين

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2016 تصفيات كأس العالم فوز الإمارات 3-1

2017 تصفيات كأس العالم – التعادل 1-1

2019 كأس آسيا – التعادل 1-1

مواجهات الإمارات وتايلاند في بانكوك

1993 تصفيات كأس العالم: فوز الإمارات 1-صفر

2004 تصفيات كأس العالم: فوز تايلاند 3-صفر

2007 مباراة ودية: التعادل 1-1

2017 تصفيات كأس العالم: التعادل 1-1