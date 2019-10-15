الامارات | تتويج أبطال «العمومي والناشئين» في المبارزة

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أبطال «العمومي والناشئين» في المبارزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والاماراتي للمبارزة، الفائزين بالمراكز الاولى لبطولة الاتحاد للعمومي والناشئين للمبارزة بدبي، وهي أولى بطولات الموسم الحالي.

وشارك في البطولة التي أقيمت على صالة مدرسة أسماء بنت النعمان الرياضية، على مدار يومين، 140 لاعباً يمثلون أندية: بني ياس، الوحدة، الشارقة، أكاديمية MKFA بدبي، مركز العين للمبارزة، نادي الكويت الكويتي الذي يشارك لأول مرة تنفيذاً لقرارات اللجنة التنظيمية لمجلس التعاون الخليجي بمشاركة لاعبي دول المجلس بالبطولات المحلية بالدول الاعضاء، كما شارك لاعبو المدرسة الاماراتية التابعين لوزارة التربية والتعليم.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في تصريحات صحافية، إن «الاتحاد يدعم كثيراً المنتخبات الوطنية وجميع المراكز والأندية».

نتائج المراكز الأولى

■فاز لاعب الشارقة محمد المازمي بالمركز الاول في سلاح الايبيه

للعمومي.

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■فاز الفرنسي جورفان متنشون لاعب بني ياس الرياضي بلقب سلاح

الفلوريه.

■فاز محمد الربعي من نادي الشارقة بسلاح السابر.

■حقق عبدالله أهلي لاعب المدرسة الإماراتية لقب الفلوريه تحت 17 سنة.

■حقق عبدالله عبدالعال من بني ياس لقب الايبيه تحت 17 سنة.

■حقق خالد مبارك لاعب الشارقة لقب سلاح السابر تحت 17 سنة.