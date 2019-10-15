الامارات | سعيد آل مكتوم والبريطانية هيل يحصدان فضية «الإسكيت»

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد آل مكتوم والبريطانية هيل يحصدان فضية «الإسكيت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والبريطانية أمبر هيل، المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الزوجي المختلط لرماية الأطباق من الابراج «الإسكيت»، التي ينظمها الاتحاد الدولي للرماية للمرة الاولى في تاريخه ضمن نهائي كأس العالم للرماية التي اختتمت، أول من أمس، على الميادين الأولمبية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف.

الميدالية الفضية جاءت نتاج عرض فني قوي امام الأميركية كالتين كورنر والأسترالي بيتر ارجيرو اللذين حققا الميدالية الذهبية برصيد 37 طبقاً وبفارق طبق واحد عن الزوجي الفضي.

وفي مسابقة التراب فاز الزوجي «الأسترالي الكويتي» الذي يضم النجم العربي خالد المضف وسكينر بالميدالية الذهبية، بعد فوزه على الزوجي صاحب الفضية الذي يضم سكالان من أستراليا وسوسا ليندون من لوكسمبورغ.