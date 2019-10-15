الامارات | نادي أبوظبي يتصدر دوري الشطرنج للرجال والسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أبوظبي يتصدر دوري الشطرنج للرجال والسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر نادي أبوظبي منافسات دوري الشطرنج بفئتيه الرجال والسيدات، بعدما تألق لاعبوه في ختام الجولة الثالثة أول من أمس. ففي دوري الرجال التي جرت في قاعة نادي دبي للشطرنج فاز أبوظبي على دبي 3.5-2.5 بفوز لاعبيه في ثلاث مواجهات، إذ تغلب جوليوس دي راموس على نجيب محمد، وأحمد خوري على إبراهيم سلطان، وسلطان الدرمكي على احمد فريد، وتعادل زايد الحامد لاعب أبوظبي ودينيس لاعب دبي، فيما فاز سعيد إسحاق لاعب دبي على سالم غلوم، وزميله سمير رامز على أحمد الرميثي.

تصدر أبوظبي بنقطتين يليه دبي بنقطة متساوياً مع الشارقة بعد تعادلهما معاً في كلاسيكو دوري الشطرنج. وفي دوري السيدات، فاز أبوظبي على نادي الشارقة بنتيجة 4-2، بعدما تفوق أبوظبي على أربع طاولات، وتغلبت ايفا سليمانوفا على مشيرا شانيا، وروضة السركال على عبير علي، وهارشفردني على عائشة سيف آل علي، فيما فازت عائشة سرحان المعيني لاعبة فتيات الشارقة على عوشة الشامسي، وريان محمد على لطيفة الدرمكي.

وحقق نادي دبي فوزاً عريضاً على فتيات رأس الخيمة 6-0، ليتصدر أبوظبي برصيد أربع نقاط يليه دبي بنقطتين.