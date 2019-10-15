الامارات | دبي تستعد لأكبر تجمّع لياقة بدنية 26 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستعد لأكبر تجمّع لياقة بدنية 26 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي لتسجيل رقم جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم 26 الجاري من خلال تنظيم أكبر تجمّع لتمارين التحمل في العالم، ضمن تحدي دبي للياقة، بالتعاون مع نجم اللياقة «جو ويكس» الملقب بـ«ذا بودي كوتش».

وسيقود الكاتب الرياضي المعروف على «إنستغرام»، فعالية تمارين التحمّل في «سكاي دايف دبي»، بحيث يتاح للمقيمين في المدينة ممارسة الرياضة وتحطيم رقم قياسي عالمي في آنٍ معاً. وتتضمن الفعالية المجانية التي ترعاها هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة تمارين سريعة ومكثفة لمدة 30 دقيقة تتبعها فترات استراحة قصيرة.

ويحوز «ويكس» حالياً الرقم القياسي في تنظيم تمارين التحمّل بعد مشاركة 3804 أشخاص في لندن عام 2017، وهو يدعو حالياً كل المقيمين في دبي للمشاركة معاً في التحدي وتحطيم الرقم القياسي المسجّل.

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ورغم أنّ تمارين التحمّل ستكون متوسطة الشدّة، إلا أنّ المشاركة فيها تتطلب مستوى من اللياقة البدنية إلى حدّ ما. وعلى كل المشاركين إتمام التمارين الممتدة على 30 دقيقة دون توقف. علماً أنّ المشاركة في تمارين التحمّل 30X30 مجانية، وهي مخصصة للذين تتجاوز أعمارهم الـ18 عاماً.

وأعلن المنظمون أن التسجيل سيكون على الموقع الإلكتروني التالي: www.dubaifitnesschallenge.comأو على الموقع

www.platinumlist.net