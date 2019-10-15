شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق «نيمار» بمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الشكوك تحوم حول عودة نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا، وذلك بسبب الإصابة التى تعرض لها أمس الأول، خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل فى ودية نيجيريا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1/1، حيث تعرض للإصابة فى العضلة الخلفية وغادر على إثرها ملعب المباراة.

وقالت الصحيفة إن هناك صعوبة بالغة فى لحاق نيمار بمواجهة كلوب بروج البلجيكى، وباريس سان جيرمان الفرنسى، والتى من المقرر إقامتها يوم 22 أكتوبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، حيث من المنتظر أن يقوم بتدريبات تأهيلية لمدة أسبوعين وبذلك لن يلحق بالمباراة.

وكان نيمار قد غاب عن المشاركة فى مباراتى ريال مدريد الإسبانى وجالطة سراى التركى، بسبب عقوبة إيقافه لمدة 3 مباريات قبل أن تخفض من قبل محكمة التحكيم الرياضى «كاس» إلى مباراتين، لانتقاده التحكيم بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائى للبطولة فى الموسم الماضى.