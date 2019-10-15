شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد «زيزو» من القائمة في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على رفع اسم محمود عبدالعزيز «زيزو»، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، من قائمة الفريق، فى يناير المقبل، بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا خلال مباراة مصر المقاصة فى الدورى العام. وقرر مسؤولو القلعة البيضاء استبدال زيزو بلاعب آخر، على أن يتم قيده مرة أخرى فى بداية الموسم المقبل، حيث تتيح القائمة للنادى استبدال 5 لاعبين فى يناير المقبل. من جهة أخرى، حذر الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، من صعوبة مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، وذلك نظرا لأهمية اللقاء وضرورة حصد الثلاث نقاط، إلى جانب تعويض الهزيمة من الغريم التقليدى فى كأس السوبر الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث شدد على ضرورة التركيز وخوض اللقاء بجدية بالغة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يستبعد «زيزو» من القائمة في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.