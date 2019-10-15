شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يستقر على استمرار «الشحات وجمعة وقفشة وبكار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، 4 عروض من إحدى شركات التسويق، من أجل خوض المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم تجارب ودية خلال معسكرات الفراعنة المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن العروض تضمنت مواجهة 4 منتخبات إفريقية وأوروبية وعربية، وتمت إحالة العروض إلى محمد بركات، مدير المنتخب، لدراستها مع حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، من أجل اختيار أفضلها والأنسب للمنتخب المرحلة المقبلة. كان البدرى سبق أن طلب من اللجنة المؤقتة تجهيز مباريات ودية مع أحد المنتخبات المصنفة مستوى أول قبل مواجهة كينيا في مستهل التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون 2021. في شأن مختلف، استقر حسام البدرى على استمرار 6 لاعبين خلال معسكرات المنتخب المقبلة بصفة مستمرة، بعد ظهورهم بمستوى طيب خلال معسكر المنتخب الأخير، وقتالهم في التدريبات من أجل الحفاظ على مكانهم، وحماسهم ورغبتهم القوية في استعادة هيبة الكرة المصرية، وهم: حسين الشحات ومجدى قفشة وعبدالله جمعة وعمر السعيد ومحمود علاء ومحمد حمدى، ونقل البدرى للسداسى سعادته بالمستوى والأداء الذي قدموه خلال المعسكر ومباراة بتسوانا الودية التي أقيمت أمس، وطالبهم المدير الفنى بضرورة الاستمرار في نفس الأداء والحرص على تطوير مستواهم أكثر خلال المعسكرات المقبلة. في السياق نفسه، يتوجه خلال الساعات القليلة المقبلة محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، إلى جزر القمر لإعداد تقرير تفصيلى عن المدينة التي ستستضيف المباراة التي من المقرر أن تجمع المنتخبين، والمقرر لها منتصف شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات، حيث من المقرر أن يزور بركات ملعب المباراة وملعب التدريب فضلا عن مقر إقامة البعثة مع عقد جلسة مع أفراد السفارة المصرية بمدينة مورونى عاصمة البلاد لمناقشة أجواء المدينة ودرجات الحرارة المتوقعة وقت المباراة، فضلا عن جمع معلومات عن الكرة بالبلاد. وتلقى بركات معلومات مبدئية عن الكرة في دولة جزر القمر حيث وضح حداثة تكوين منتخب الكرة، وتم إشهار اتحاد الكرة بالبلاد عام 1979، ثم الانضمام للاتحاد الإفريقى عام 2003، وأصبح عضوا في الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عام 2005، وخاض المنتخب أول مباراة له في ديسمبر 2006 أمام اليمن في تصفيات كأس العرب، بينما كان الفوز على جيبوتى عام 2007 بنتيجة 2/4 هو الأكبر لمنتخب جزر القمر. ويقود المنتخب مدربه الوطنى على مباييه كامارا، وكابتن الفريق هو الفاردو بن نابوهان صاحب الـ30 عاما، فضلا عن كونه هداف المنتخب. كما تلقى بركات مباراتين مسجلتين للمنافس كان قد سبق أن طلبهما من السفارة المصرية، وهما مباراتا جزر القمر مع توجو اللتين أقيمتا منذ شهر في تصفيات كأس العالم 2022، حيث تعادل في المباراة الأولى بملعبة ووسط جماهيره، بينما خسر المباراة الثانية التي أقيمت بتوجو بهدفين نظيفين.