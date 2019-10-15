شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مشاركة رمضان صبحي في مباراة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، لاختبار طبى خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد موقفه من المشاركة أمام الزمالك في القمة التي ستقام يوم السبت المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تعرض اللاعب للإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الأوليمبى مساء الأحد وخرج على أثرها من المباراة. فيما أكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن حالة مروان محسن في تحسن مستمر بعد تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال مباراة سموحة في الأسبوع الأول من بطولة الدورى، والتى استدعت خضوعه للجراحة.

وقال طبيب الفريق إن النادى سيبدأ إجراءات شراء القناع الخاص بمروان محسن والاتصال بالشركة الطبية المتخصصة في هذا المجال خلال 48 ساعة للحصول على المقاسات الخاصة به، على أن يتم إحضاره من إسبانيا في غضون أسبوع. وكشف أن عمرو السولية أصبح جاهزًا طبيًّا بعد مشاركته في مران الفريق كاملًا، سواء الجزء البدنى أو تدريبات الكرة التي أقيمت أمس على ملعب التتش، وهو ما يؤكد أن اللاعب تعافى من الإصابة التي تعرض لها.

ويخضع كريم نيدفيد لفحص طبى للتعرف على مدى تحسن حالته بعد قيامه بالجرى حول الملعب الأحد الماضى للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا. وعلى ضوء الفحص الطبى، سيبدأ نيدفيد مرحلة متقدمة في برنامجه التأهيلى وذلك في حالة عدم وجود أي شكوى للاعب.